5 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد خلال اجتماعه مع صندوق استصلاح الأراضي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

قرارات هامة لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية في الوادي الجديد

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي تحديد الأراضي القابلة للطرح بالمزاد بكل المراكز من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وحصر المتخللات الواقعة بين المشروعات الاستثمارية وطرحها بالمزاد على أن تكون الأولوية للمشروعات المجاورة.

كما جرى عرض موقف مشروعات مبادرة الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الإنتاج بالأسواق، وسحب الأراضي غير المستغلة، وإلغاء ميزة التخفيض الممنوحة للمبادرة لمن قاموا بزراعتها في غير الغرض المخصص.

عدم منح عقود خاصة والإعفاء من مديونيات غرامة التأخير

وانتهى الاجتماع إلى عدم منح عقود خاصة لمن قاموا بشراء الأراضي من شركات إلا بعد سداد المديونيات المستحقة على الشركات وتوفيق أوضاعها،يتم بعدها منح عقود منفصلة لكل فرد.

إعفاء الراغبين في سداد المديونيات من غرامة التأخير، بشرط سداد قيمة 10٪ المخصصة للضرائب.

يتم الاعتداد بالكروكيات الصادرة من المتغيرات المكانية فقط ولا يُعتد بغيرها من المراكز.