«الأزهر للفتوى» يطالب بالدعاء لأهل غزة يوم الجمعة: اللهم كن لإخواننا

طالب المركز العالمي للفتوى بالدعاء لأهل غزة يوم الجمعة لما به في ظل الاعتداءات الوحشية من الاحتلال الإسرائيلي على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

صيغ للدعاء لفلسطين

قال الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته على فيسبوك، إنه يجب الدعاء لأهل غزة يوم الجمعة بصيغ مختلة.

- اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وحّد صفنا، واجمع شملنا، وفرق أعداءنا.

- اللهم مزقهم في الأرض شيعًا، وأرسل عليهم طيرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل.

- اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصُبّ عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم كن لهم بالمرصاد، فإنهم لا يعجزونك.

- اللهم كن لإخواننا في فلسطين عونًا ونصيرًا، مؤيدًا وظهيرًا يا قهّار يا متين.

الدعاء يوم الجمعة

واستدل العالمي للفتوى بحديث النبي عن يوم الجمع: «يومُ الجُمُعةِ ثِنْتَا عشْرةَ -يُريد: ساعةً- لا يُوجدُ مُسلمٌ يسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ شيئًا إلا أتاهُ الله عزَّ وجلَّ، فَالتَمِسوها آخرَ ساعةٍ بعدَ العَصر» [أخرجه أبو داود]