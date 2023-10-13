«الأزهر العالمي للفتوى» يوضح فضل الذهاب إلى المسجد مشيا

يحرص المسلمون في يوم الجمعة على الإكثار من الطاعات والعبادات، أملا في الخروج من هذا اليوم، بأكبر قدر من ثواب الأعمال الصالحة.

صلاة الجمعة

ومن بين العبادات التي يحرص المسلمون على أدائها، صلاة الجمعة، إذ أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل الذهاب إلى المسجد مشيا.

فضل الذهاب إلى المسجد مشيا

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، فضل الذهاب إلى المسجد مشيا، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها».

التبكير إلى صلاة الجمعة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ التبكير إلى صلاة الجمعة له أهمية كبيرة، لأن الملائكة تكون حاضرة وتسجل ما يفعله كل مسلم أولًا بأول، وذلك عملًا بالحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».