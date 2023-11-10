وكيل «صحة فلسطين» عن قصف مستشفى الرنتيسي بغزة: الاحتلال يتزرع لاستهدافها

لم يكن لأطفال مستشفى الرنتيسي بغزة، نصيب في الحياة، بعدما تم استهدافها في قصف للاحتلال الإسرائيلي، مثل البيوت التي تهدمت فوق رؤوس سكانها.

صباح أمس، استهدف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة، ضارباً باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المنظومة الصحية عرض الحائط، ونتج عن ذلك أضرارًا كثيرة، إذ توقفت جميع الأقسام الطبية عن تقديم خدماتها بسبب عدم وجود الأكسجين، فيما عدا قسم العناية المركزة، وذلك وفقًا لما ذكره مدير المستشفى، الدكتور مصطفى كحلوت خلال لقائه بتلفزيون فلسطين.

استهداف مستشفى الرنتيسي بغزة

وعلق الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة بفلسطين على استهداف مستشفى الرنتيسي بغزة وغيرها من المستشفيات، قائلاً: «على قوات الاحتلال الإسرائيلي تفسير سبب قصف المستشفيات ولماذا الحصار القائم على قطاع غزة والاحتلال الذي قام به على هذه الأرض واستهداف البيوت الآمنة وارتكاب مجازر في حق الآلاف».

وأضاف: «نحن نفهم أن هذا الاحتلال يصدر عن نفسية المتعطش للدم الفلسطيني والقتل».. بهذه العبارات، وصف الدكتور يوسف أبو الريش في حديثه لـ «الوطن»، ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة.

تطورات الأوضاع بشأن المستشفيات

وفسّر وكيل وزارة الصحة، تطورات الأوضاع بشأن المستشفيات، قائلاً: «ما دامت المستشفيات تعطي حياة للناس أمام العدو الذي لا يعرف سوى القتل والدماء، فإنه سيستهدفها بمبررات واهية».

وعن وضع المستشفيات في قطاع غزة، أكد الدكتور يوسف أبو الريش، أن المستشفيات تخرج عن الخدمات واحدة تلو الأخرى، مرة من خلال استهدافها مباشرة ومرة من خلال إغراقها بالجرحى ومرة بسبب عدم وجود الماء والكهرباء والوقود والأدوية: «بأوجه مختلفة يتم استهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة حتى لا يكون أمام الفلسطيني أي فرصة للنجاة».