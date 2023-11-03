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ماذا كان يفعل النبي في يوم الجمعة؟.. «العالمي للفتوى» يوضح أبرز السنن

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:16 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف

المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف

أوضح المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف، ما كان يحرص النبي على المواظبة عليه في يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، حسبما ذكر النبي الكريم في العديد من الأحاديث.

وحول أفعال النبي يوم الجمعة، أكد المركز العالمي للفتوى، أن هناك عددا من السنن النبوية يجب على المسلمين الاقتداء فيها بالنبي الكريم، ومنها: الاغتسال، ولبس أفضل الثياب، وذلك لقول النبي الكريم: «الغسل يوم الجمعة واجب علي كل مختلم (متفق عليه)».

لبس أفضل الثياب

وعن عبد الله ابن عمر، أن «عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك»، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشي ولم يركب، ودنا من الأمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها».

ومن بين السنن أيضا في يوم الجمعة، التسوك، والتبكير إلى الصلاة.

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