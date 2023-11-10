جامعة طيبة تحصد 4 مراكز متقدمة في المهرجان الرياضي لطلاب المعاهد المصرية

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية، في المهرجان الرياضي في ألعاب (كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة واللياقة البدنية)، لطلبة المعاهد المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي بمنطقتي قنا والأقصر، والذي نظمته الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي بالتعاون مع المعهد الفني الصناعي للفلزات بالألومنيوم بمدينة نجع حمادي، تحت إشراف إيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب، وأحمد علي مسؤول الجودة بالجامعة.

طابور العرض الرياضي

وشهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، رافقه الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، في فعاليات المهرجان الرياضي والذي بدأ بطابور العرض من الجامعات والمعاهد المشاركة في المهرجان الرياضي لطلبة المعاهد المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط الأغاني الوطنية التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة، ثم انطلقت الفعاليات الرياضية بين الطلاب المشاركين.

أربعة مراكز متقدمة

وفاز طلاب الجامعة المشاركين بعدد من المراكز المتقدمة، إذ حصل فريق كرة القدم الخماسية على المركز الثالث، فيما فاز الطالب أحمد منصور، بالمركز الأول في البلانك، والطالب عبد الغني رضا، بالمركز الثاني في عدو 400 متر، وفاز الطالب بدر الدين، بالمركز الرابع في تنس الطاولة.

تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيا ونفسيا

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين والمشاركين في المهرجان، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة التكنولوجية بالأقصر الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل، معربا عن سعادته بدعوة الجامعة للمشاركة في هذا المهرجان الرياضي الهام، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا.