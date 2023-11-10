«هي تستطيع» تطلق حملة «أنا مشاركة» لرفع وعي المرأة بشأن انتخابات الرئاسة

تطلق مؤسسة «هي تستطيع» برئاسة الدكتورة دعاء زهران، حملة «أنا مشاركة» لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة، والحضور، والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع بدء فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتستهدف الحملة فتيات ونساء مصر من لهن حق التصويت بجميع محافظات الجمهورية والتوعية بأهمية مشاركة النساء بـ الانتخابات الرئاسية، والتأكد أن المشاركة الانتخابية الفاعلة تعني أن المرأة تدرك أهمية دورها والتزامها تجاه العملية الانتخابية، وأنها تعرف كيف يختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته بما يحقق طموح الوطن، ورؤيته المستقبلية.

ويأتي ذلك من خلال الاتصال المباشر بالمرأة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، على رصد كل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تجابه واقع المرأة المصرية.

الدعايا الانتخابية

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من 9 نوفمبر وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام «1، 2، 3» من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر إذ ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام «10 و11 و12» من شهر ديسمبر.