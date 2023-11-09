محافظ المنيا يتابع تجهيز مقار الانتخابات الرئاسية تيسيرا على المواطنين

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال لجنة المرور على المراكز الانتخابية بكافة أنحاء المحافظة للتأكد من جاهزيتها لأداء العملية الانتخابية على الوجه الأمثل، وفقا للقرار رقم 479 لسنة 2023.

تحري الدقة ببيانات ومعلومات الانتخابات

ناشد محافظ المنيا المواطنين تحري الدقة فيما يتصل ببيانات ومعلومات الانتخابات الرئاسية 2024 والتعامل فقط مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بوصفها الجهة الوحيدة المنوطة بكل ما يخص العملية الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلن محافظ المنيا أمس تجهيز 505 مراكز انتخابية على مستوى مراكز المحافظة التسع، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة والمرور على المقرات استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والمقررة خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

التيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتيح للناخبين معرفة موقع اللجنة الانتخابية لكل ناخب من خلال الموقع الرسمي، تيسيرا على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.