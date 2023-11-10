طريقة الاستعلام عن لجنتك للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. 3 خطوات

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

لكي تتمكن من معرفة كيفية الاستعلام عن موقفك الانتخابي يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

- اختار أيقونة موقفك الانتخابي.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- سيظهر لك مكان لجنتك الانتخابية في حال استحقاقك التصويت.

إطلاق قاعدة بيانات الناخبين

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كل البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.