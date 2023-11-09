عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قطار الانتخابات الرئاسية انطلق اليوم

قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة المشرفة على الانتخابات، أرسلت خطابات إلى المرشحين الأربعة لفتح حسابات فى البنوك، وإعلان المبالغ التى سيتلقونها، لعمل نوع من الانضباط والمحاسبة والمسائلة.

تحديد عدد اللجان على مستوى الجمهورية وأماكنها واللجان التى ستتلقى الشكاوى

أضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أنه جرى تحديد عدد اللجان على مستوى الجمهورية وأماكنها، كما جرى تحديد اللجان التي ستتلقى الشكاوى في كل محافظة، إذ جرى عمل لجنة في كل محافظة من المحافظات لتلقي الشكاوى من حملات المرشحين، فيما عدا محافظة القاهرة، جرى عمل لجنتين بها.

وتابع «قطار الإنتخابات الرئاسية أنطلق اليوم إنطلاقه قوية، كما أن الآمال عقودة على أن المرشحين الأربعة، أن يقوموا بطرح قضايا تهم الرأى العام تدفع الرأى العام للمشاركة فى الإنتخابات، ومدى نجاح أى إنتخابات هو كثافة الحضور، فمهمة المرشحين الأربعة أن يطرحوا رسالة ورؤية وبرنامج».