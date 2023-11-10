سقوط قذيفة على مستشفى في قصف إسرائيلي على بلدات جنوبي لبنان

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع قصف إسرائيلي لبلدات بالقطاع الغربي لحدود لبنان الجنوبية.

وفي سياق متصل، قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ قذيفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقطت على مستشفى «ميس الجبل»، الواقع جنوبي لبنان.

وأضاف مراسل القناة، في نبأ عاجل، أنَّ هناك قصف متبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الحدود.

استهداف جيش الاحتلال بلدات بلبنان

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب اللبنانيتين، بجانب استهداف مدفعية جيش الاحتلال يوم الإثنين الماضي، محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ودعا جيش الاحتلال، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة، المتاخم للحدود اللبنانية، إلى الالتزام بمنازلهم وملاجئهم، وذلك عقب قصف العدو سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، واستشهاد جدة وحفيداتها الثلاث على إثر الحادث، وإصابة الأم.