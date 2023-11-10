مستشفيات لبنان في مرمى قصف الاحتلال الإسرائيلي.. إصابة طبيب بمستشفى ميس الجبل

لم يسلم لبنان من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وما صاحبها من سقوط شهداء في القطاع والضفة الغربية المحتلة، واستهدف جيش الاحتلال، مستشفى ميس الجبل الواقعة جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة طبيب بجروح طفيفة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن قذيفة مدفعية إسرائيلية من عيار 155 سقطت في باحة مستشفى ميس الجبل الحكومي في مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان، دون أن تنفجر.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن 5 قذائف أطلقتها مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدفت أطراف بلدة ميس الجبل⁩، وسقط أحدها قرب المستشفى.

إصابة طبيب بجروح طفيفة

بدوره، أشار مدير مستشفى ميس الجبل حسين ياسين، إلى تضرر قسم الطوارئ جراء القصف الإسرائيلي، مضيفا أن طبيبا للطوارئ، أصيب بجروح طفيفة، فيما حملت وزارة الصحة اللبنانية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية.

ودعت وزارة الصحة اللبنانية، المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، مطالبة بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ارتفاع عدد قتلى «حزب الله» إلى 68 عنصرا

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن «حزب الله» اللبناني، مقتل 7 من عناصره، لترتفع حصيلة خسائره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال في اتصال هاتفي مساء أمس الخميس مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، إن توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» لا مفر منه، نظرا لتزايد حدة الحرب ضد المدنيين في غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.