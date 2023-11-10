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«القاهرة الإخبارية»: سقوط قذيفة إسرائيلية على مستشفى ميس الجبل جنوبي لبنان

كتب:

منى صلاح
02:23 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
جنوب لبنان

جنوب لبنان

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ قذيفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقطت على مستشفى «ميس الجبل»، الواقعة جنوبي لبنان.

قصف متبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي

وأضاف مراسل القناة، في نبأ عاجل، أنَّ هناك قصفا متبادلا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الحدود.

كانت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات بالقطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية.

استهداف جيش الاحتلال بلدات بلبنان

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب اللبنانيتين، بجانب استهداف مدفعية جيش الاحتلال يوم الإثنين الماضي، محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ودعا جيش الاحتلال، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة، المتاخم للحدود اللبنانية، إلى الالتزام بمنازلهم وملاجئهم، وذلك عقب قصف العدو سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، واستشهاد جدة وحفيداتها الثلاث على إثر الحادث، وإصابة الأم.

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