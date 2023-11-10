أماكن طرح شقق بنظام الإيجار في «سكن لكل المصريين» بـ4 محافظات

أعلنت الحكومة عن طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بنظام الإيجار، وبقيمة إيجارية مدعومة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، معلنة أن هذا الطرح يجرى بشكل أولي تجريبي.

أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار

وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، أماكن طرح الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بنظام الإيجار.

وأفادت الحكومة، أن الوحدات المذكورة سلفا، يتم طرحها في أربع محافظات مختلفة، بعدد 1000 شقة، وسيتم وصولها إلى قرابة 30 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، لتغطي معظم أنحاء الجمهورية، والمحافظات التي سيتم بها الطرح بشكل أولي، هي:

- محافظة الجيزة.

- محافظة الشرقية.

- محافظة بني سويف.

- محافظة المنوفية.

مدة إيجار شقق سكن كل المصريين المطروحة من الحكومة

وأضافت الحكومة أن الإيجار سيكون لمدة 7 سنوات، مع إمكانية التجديد للعميل حال رغبته، وسيكون طرح الوحدات لمساحتين مختلفتين، الأولى شقق مساحتها 75 مترا مربعا، ويكون سعر إيجارها 1200 جنيه شهريا، والثانية شقق مساحتها 95 مترا مربعا، وسيكون سعر إيجارها الشهري 1500 جنيه، مع زيادة سعر القيمة الإيجارية بنسبة 7%.