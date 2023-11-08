توقعات أسعار الذهب بعد قرار الحكومة بمد مبادرة الإعفاء الجمركي

يشهد سوق الذهب خلال أيام حالة من التوازن، وفق ما يؤكده خبراء الذهب بحدوث حالة من تزايد الخام المحلي في الأسواق، بعد إقرار الحكومة مد جديد لمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج من أي رسوم جمركية، لمدة 6 أشهر إضافية بدلا من انتهاء المبادرة الأولى التي بدأت في مايو 2023 يوم 11 نوفمبر المقبل، لتستمر مدة الاعفاء حتى مايو 2024.

أسعار الذهب بعد مد مبادرة الإعفاء الجمركي

وكشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كمية الذهب الذي دخل مصر وتم إعفاؤه من الجمارك منذ إقرار المبادرة في شهر مايو الماضي، يتخطى 2 طن ذهب حتى الآن.

سعر جرام الذهب بعد الإعفاء الجمركي

ونوه الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين إلى أنّ مبادرة الإعفاء الجمركي ستحدث توازنا ملحوظا في السعر المحلي للذهب، مؤكدا أن سعر جرام الذهب سيشهد حالة من الاستقرار النسبي لمًا هو عليه الآن عند فضلا عن حدوث أيضا انخفاض ملحوظ ما بين فترة وأخرى، بسبب ما ستحدثه مبادرة الإعفاء الجمركي من زيادة حجم الخام المحلي في الأسواق الوارد من الخارج دون جمارك، كما يعود بالنفع على السوق المحلي للذهب.

ويبلغ سعر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في السوق المحلي 2610 جنيهات، فيما يبلغ سعر الجنيه الذهب 20880 جنيها.

انفراد «الوطن» بمد المبادرة وتراجع أسعار الذهب

( https://www.elwatannews.com/news/details/6761662 )

https://www.elwatannews.com/news/details/6730843

وكانت «الوطن» نشرت في شهر أغسطس الماضي، أن وزارة التموين تعتزم التقدم بطلب لمجلس الوزراء لمد مهلة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد مع القادمين من الخارج بسبب ما آلت إليه المبادرة بنتائج إيجابية من ضبط سوق الذهب المحلي واستقرار الأسعار طوال الفترة الماضية، فضلا عما حققته من الحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.