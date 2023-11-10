لقطات حية توضح قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.. (صور)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات حية توضح قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 11208 شهداء ونحو من 29.500 جريح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

11025 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة

وقالت الصحة الفلسطينية، إن 11025 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 27 ألفًا، وفي الضفة الغربية توفي 183 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى حوالي 2500 جريح.

4506 شهداء من الأطفال الفلسطينيين

وأضافت الوزارة أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.

توقف 19 مستشفى من أصل 35

كما توقف 19 مستشفى من أصل 35، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.