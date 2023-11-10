الصحة الفلسطينية: 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 117 ألف نازح إلى جانب الأطقم الطبية والصحية، وآلاف المرضى الذين يقيمون في المرافق الصحية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك مليون و600 ألف فلسطيني نزحوا في قطاع غزة داخليًا، وهو ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، فيما يتواجد حوالي 160 ألف نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في شمال غزة.

15% من النازحين يعانون من إعاقات مختلفة

كما يعاني 15% من النازحين قسرًا من إعاقات مختلفة، والعديد من مراكز الإيواء في غزة غير مُجهزة بشكل كاف وسليم لتلبية احتياجات الفلسطينيين، وأكدت الصحة الفلسطينية أن هناك كارثة صحية كبرى تلوح في الأفق تتعلق بالنزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.

وقامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تابعة لـ«الأونروا»، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين، بمن فيهم الأطفال.