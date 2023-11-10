بلدية غزة: 40 ألف وحدة سكنية هدمت كليا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي

أكدت بلدية غزة، أن 40 ألف وحدة سكنية هدمت كليا نتيجة العدوان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 11208 شهداء ونحو من 29.500 جريح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن 11025 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 27 ألفًا، وفي الضفة الغربية توفى 183 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى حوالي 2500 جريح.

4506 شهداء من الأطفال الفلسطينيين

وأضافت الوزارة أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.

كما توقف 19 مستشفى من أصل 35، وجرى إغلاق 71% من مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.