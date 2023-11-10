الكشف على 817 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بنجع حمادي بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل القافلة الطبية

وبحسب بيان محافظة قنا، أضاف «الداودي»، أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 817 مواطنا في 7 تخصصات طبية بواقع 278 حالة باطنة، 39 حالة جراحة، 42 حالة أمراض نساء وتوليد،و251 حالة طب أطفال، و105 حالات جلدية، و28 حالة تنظيم الأسرة، و74 حالة أسنان، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ ‬قافلة طبية مجانية بقنا

قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما تقدم القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 74 مواطنا