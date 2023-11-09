قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية علوش في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش التابعة لمركز مطروح على مدار يومين، داخل مقر الوحدة المحلية للقرية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

تخصصات القافلة الطبية بقرية علوش

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تضم أطباء من تخصصات «التخدير، والباطنة، وأمراض الصدر، والعظام، والجلدية، وطب وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والنسا والتوليد، والرمد، والمسالك البولية، والأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان، بمتابعة من الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة وتحت إشراف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

تقديم الدعم لإنجاح القافلة

وأكد «عبد المجيد»، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

التنسيق مع عمد ومشايخ قرية علوش

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لرئيس قرية علوش بالتنسيق مع عمد ومشايخ قبائل مطروح داخل القرية وضرورة إعلام جميع الأهالي عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان علي صفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وأن جميع أعمال القافلة بالمجان في الكشف وصرف الأدوية.