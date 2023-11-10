الكشف على 715 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا، حيث انطلقت القافلة إلى قرية نجع حامد بمركز ساقلتة، وتم خلالها فحص وعلاج 715 مواطنا.

وأكدت جامعة سوهاج، أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، تحرص إدارة الجامعة على إطلاق العديد من القوافل الطبية المجانية للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا على مدار العام، وذلك بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى، وتعمل على تنمية مهاراتهم.

ووجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهوده المبذولة والتعاون المثمر والمستمر مع الجامعة، مضيفاً أنه قام بتنظيم القافلة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

الكشف الطبي على 715 حالة

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن القافلة الطبية اشتملت على 24 طبيبا لعدد 13 تخصصا وهي العظام، أنف وأذن وحنجرة، الجلدية، العصبية والنفسية، الباطنة، الأطفال، الجهاز الهضمي، المسالك، الجراحة العامة، النساء والتوليد، مخ وأعصاب، تخاطب، صدرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 715 حالة من أبناء القرية، بواسطة نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل 17 من الحالات لاستكمال العلاج داخل المستشفى الجامعي.

ندوات توعوية ضمن القافلة

وقال الدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن القافلة اشتملت على ندوات صحية توعوية لأهالي القرية بمشاركة كلية التمريض بالجامعة، حيث تناولت المحاضرات عددا من الموضوعات ومنها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، الإدمان والأسباب المؤدية إليه وطرق الوقاية منه ودور الأسرة، وأضرار تعاطي المخدرات، إلى جانب العنف ضد المرأة والخلافات الأسرية.