الإسكوا: القصف على غزة قتل أطفالا أكثر من جميع نزاعات العالم منذ 2020

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، أن عدد الأطفال الشهداء فى غزة فاق نظيره فى جميع نزاعات العالم بـ22 دولة منذ 2020، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل منذ قليل.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة، موضحة أن الوحدات السكنية المدمرة بالكامل وغير الصالحة للسكن أكثر من 50 ألف وحدة، والمرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف 19 من أصل 35 مستشفى و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

وأضافت الوزارة في تقرير أنه بشأن المرافق التعليمية، توجد 278 مدرسة متضررة و38 متضررة كليا، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوائ المخصصة للأضرار، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و66 مسجدا جراء القصف الإسرائيلي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة مرضى وتهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أن الوصول إلى المستشفى غير ممكن مما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.

وعن الاعتداءات على القطاع الصحي، أفادت وزارة الصحة في تقرير بأن 198 شهيداً من الكوادر الصحية و36 من طواقم الدفاع المدني جراء القصف، وأكثر من 130 جريحا من الكوادر الصحية، و60 سيارة إسعاف تضررت بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل.