متظاهرون يحاصرون بايدن في شيكاغو ويطالبونه بوقف الحرب في غزة

تجمع عدد كبير من المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية حول الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، بعد وصوله إلى مدينة شيكاغو للحديث عن ملف الوظائف الأمريكية في حفل بالمدينة، وفجأة وجد نفسه محاصرًا ومحاطًا بأكثر من ألف متظاهر.

وأثناء حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهر العديد من المتظاهرين يحملون لافتات مكتوب عليها «جو.. الإبادة الجماعية»، «نقف مع فلسطين»، وطالبوه أيضًا بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب شبكة سكاي نيوز، نقلًا عن صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

كما رفع المتظاهرون علم دولة فلسطين، في وجه جو بايدن، وذلك من أجل إيصال صوتهم والتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ورفضهم للعدوان.

وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض موافقة إسرائيل على هدن إنسانية مؤقتة في غزة.

