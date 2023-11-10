متظاهرون يحاصرون بايدن في شيكاغو ويطالبونه بوقف الحرب في غزة

تجمع عدد كبير من المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية حول الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، بعد وصوله إلى مدينة شيكاغو للحديث عن ملف الوظائف الأمريكية في حفل بالمدينة، وفجأة وجد نفسه محاصرًا ومحاطًا بأكثر من ألف متظاهر.

وأثناء حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهر العديد من المتظاهرين يحملون لافتات مكتوب عليها «جو.. الإبادة الجماعية»، «نقف مع فلسطين»، وطالبوه أيضًا بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب شبكة سكاي نيوز، نقلًا عن صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

علم فلسطين في وجه الرئيس الأمريكي

كما رفع المتظاهرون علم دولة فلسطين، في وجه جو بايدن، وذلك من أجل إيصال صوتهم والتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ورفضهم للعدوان.

وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض موافقة إسرائيل على هدن إنسانية مؤقتة في غزة.

Chicago youth organizers disrupt Biden's event today:



"President Biden, you need to call for a ceasefire in Gaza! 10,000 Palestinians killed. There is a genocide happening Gaza!" pic.twitter.com/SPyR2MeOwx — Remi Kanazi (@Remroum) November 9, 2023

«بايدن» لم يتحدث عن الصراع في غزة

صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أكدت أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن الصراع في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع خلال تواجده في شيكاغو، فيما أكدت الصحيفة أن الوقفات اليومية ستمنح غزة مجالًا للتنفس، بهدف الحصول على المساعدات الإنسانية وتنقل المدنيين، وتجنب الخسائر البشرية.

التظاهرات التي حاصرت الرئيس الأمريكي جاءت بعد إعلان البيت الأبيض هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 ساعات، لكنهم لم يقتنعوا بذلك، حيث يرون أن وقف إطلاق النار الكامل هو أفضل وسيلة لوقف العدوان وتحقيق السلام.