آخر ما كتبه الفنان شريف شاكر قبل وفاته.. «يارب انصر فلسطين»

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان شريف شاكر، بعد صراع طويل مع مرض الالتهاب الرئوي، إذ توفي منذ قليل داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

آخر كلمات شريف شاكر

وكانت آخر كلمات كتبها الفنان شريف شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قبل أسبوع، حيث نشر صورة له داخل العناية المركزة معلقا: «طول ما شمس الدنيا طالعة.. بنورها جايبة أمل كبير.. 30 يوم عناية مركزة اللهم أشفني واشف كل مريض يتألم وانصر يارب أهل فلسطين، هرجع أقوى بكرم الله ولطفة».

وفي أكتوبر الماضي، أعلن شريف دخوله العناية المركزة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام » قائلا: «ربِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بقالي حوالي أسبوعين عندي مشاكل كبيرة في التنفس، وبعد كل الإشاعات بالصبغة والتحاليل، نزلوني الأسبوع إللي فات على التنفس الصناعي في العناية المركزة لأن التنفس كان خلاص وقِف.. وطلع عندي التهاب حاد في الرئة نزلوا مياه كتير من على الرئة وركبوا أسترة بولية وطبعاً رجعنا معاها للبامبرز وحياة السرير».

وأضاف شريف: «الكحة كلها بلغم والبلغم كلة بدم، بسبب قلة صور الدم، إللي هي أصلاً بسبب قلة المناعة و الآثار الجانبية الغير متوقعة للعلاج الكيماوي، هرجع أقوى إن شاء الله».