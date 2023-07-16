هاني شاكر يُرزق بحفيدة من ابنه شريف.. أطلقوا عليها اسم عمتها الراحلة دينا

كشف الفنان هاني شاكر عن ميلاد حفيدة جديدة له، ولكن هذه المرة من نجله شريف، الذى كان قد تزوج قبل عامين، في حفل كبير حضره نجوم الغناء والفن بمصر والوطن العربي.

هاني شاكر أحيا حفلا غنائيا في مدينة طرابلس اللبنانية

وأوضح شاكر لـ«الوطن» أن حفيدته الجديدة أطلق عليها نجله شريف اسم «دينا» نسبة لشقيقته الراحلة دينا هاني شاكر، مؤكدا أن الطفلة من مواليد شهر أبريل الماضي، وتبلغ حاليا من العمر 3 أشهر.

وأحيا هاني شاكر مؤخرا حفلا غنائيا في مدينة طرابلس اللبنانية، وتم تكريمه من قبل الشركة المنظمة للحفل على مجمل مسيرته الفنية الطويلة والحافلة.

هاني شاكر يستعد لإطلاق أغنية جديدة

يُذكر أن الفنان هاني شاكر، يستعد خلال الأيام المقبلة، لطرح أغنية جديدة بعد فترة غياب طويلة عن إصدار الأغنيات وذلك بعد أن ينتهي من جولاته الغنائية.

جدير بالذكر أن هاني شاكر لديه حفيدين من ابنته الراحلة دينا وهما مجدي ومليكة.