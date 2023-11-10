الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 11194 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية إلى 11194 شهيدا، 74% منهم أطفال ونساء وكبار السن وارتفاع أعداد المصابين لقرابة 30 ألفا.

وأكدت في بيان لها: ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين في قطاع غزة إلى 11025 شهيدا منهم 4506 طفلا و3027 سيدة، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 27 ألف مصاب.

ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 183 ووصل عدد المصابين إلى 2500 جريح.

استشهاد عشرات الفلسطنيين في استهداف لنازحين

وفي اطار متصل استشهد عشرات الفلسطنيين، وجرح آخرون، في قصف استهدف النازحين بشارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها، بأن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى شـهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف، مضيفا أن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت اثنين من سائقي الإسعاف، أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى شماله، رغم حصولهم على تنسيق بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهم بإمكانية عودة سيارات الإسعاف التي كانت محتجزة جنوب القطاع منذ الأمس، بعد نقلهم الجرحى إلى معبر رفح البري.