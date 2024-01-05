تحليل وظائف الكلى.. فحوصات بسيطة تقيك من أمراض خطيرة (فيديو)

يعاني كثير من الأشخاص من قصور الكلى دون معرفتهم، بسبب إهمال تحليل وظائف الكلى الذي يكشف الأمراض المختلفة التي تصيب الكلى، إذ يمكن أن تُصاب بالسرطان دون معرفة أصحابها، لذلك يجب على المواطنين الاهتمام بصحتهم عن طريق إجراء الفحوصات الدورية، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط، فهم أكثر الفئات تعرضا للإصابة بامراض الكلى.

تحليل وظائف الكلى

تلعب الكلى أدوارا حيوية كثيرة، من بينها تصفية الفضلات من الدم وطردها من الجسم على شكل بول، فضلا عن أنها ضرورية لإنتاج فيتامين د، الذي يقوم بدور كبير في الجسم، بالإضافة إلى إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفق الدكتور عمرو خليفة، مدير وحدة الكلى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، لذلك يجب على الأشخاص إجراء تحليل وظائف الكلى بشكل دوري.

وقد يحتاج كثيرون إلى إجراء تحليل وظائف الكلى، إذا كنت مريض سكري او قلب أو ضغط، وفق «خليفة»، ويتم إجراء الاختبار عن طريق البول أو الدم، على حسب تشخيص حالتك من قبل طبيبك المعالج، إذ يمكن أن تكشف الفحوصات أمراضا خطيرة، مثل سرطان الكلى الذي يعاني منه البعض دون معرفتهم.

أنواع تحليل وظائف الكلى

وفق مدير وحدة الكلى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، فإن هناك أنواعا من تحليل وظائف الكلى، لمن أراد الاطمئنان على صحته، تبدأ بعمل أشعة على البطن والحوض للاطمئنان على صحة الكلى، فضلا عن تحاليل gfr، وهو معدل الترشيح الكبيبي، ACR، وهو تحليل زلال البول، مؤكدا أن هذه التحاليل كانت توفرها الدولة مجانا بمبادرتي «100 مليون صحة»، و«100 يوم صحة»، التي أطلقتهما خلال الفترة الماضية.

علاقة تحليل وظائف الكلى بمرضى القلب

مرضى السكر والقلب والضغط، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بقصور الكلى وفق الطبيب، لذلك يجب عليهم إجراء تحليل وظائف الكلى بشكل مستمر: «لازم يعملوا التحاليل بشكل دوري، لأنهم أكثر عرضة للإصابة، والإهمال قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، من بينها الفشل الكلوي واعتلال الكلى والسرطان»

تحليل وظائف الكلى.. أعراض القصور

عدة أعراض من الممكن أن تظهر على الشخص، سواء كان مصابا بأمراض الكلى أم لا، تحتاج إلى إجراء تحليل وظائف الكلى، بحسب مدير وحدة الكلى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، من بينها: وجود دم في البول، أو الصعوبة عند التبول، أو الشعور بالرغبة في التبول كثيرا، أو ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، فضلا عن انتفاخ اليدين والقدمين.

تحليل وظائف الكلى.. فحص الكرياتينين

من تحليل وظائف الكلى، يكنك إجراء اختبار فحص الكرياتينين، عن طريق أخذ عينة من الدم وتحليلها في المختبر، وفق الدكتور عمرو خليفة، فضلا عن أنه كما يتم تحديد مستويات الكرياتينين على حسب العمر، والجنس، والطول، والوزن، فإذا كانت نسبة الكرياتينين أعلى من 1.4 ملليجرام/ ديسيلتر، للرجال، و 1.2 ملليجرام/ ديسيلتر، للنساء، فذلك يشير إلى إصابتك ببعض أمراض الكلى، وعليك التوجه للطبيب فورا.

تحليل وظائف الكلى.. نسبة اليوريا في الدم

اختبار اليوريا في الدم المعروف بـ«BUN»، من بين تحليل وظائف الكلى، إذ يقيس كمية النيتروجين في الدم، فإذا ارتفعت عن 20 ملليجرام ديسيلتر، فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلات في الكلى عليك الانتباه وفق الطببيب، لكن يجب أن تتأكد أولا من عدم تناولك أدوية يمكن أن ترفع النسبة قبل إجراء الفحص الطبي، لذلك ينصح مدير وحدة الكلى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، بعدم تناول أي أدوية قبلل إجراء هذا الفحص.