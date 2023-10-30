دورة تدريبية للأطقم الطبية على تشغيل وصيانة أجهزة الكلى الصناعية بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن انطلاق أعمال الدورة التدريبية حول أساسيات تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية بأقسام الكلى الصناعية، والتي عقدت بمركز تدريب صحة المرأة، تحت إشراف الدكتور محمد شبانة مدير إدارة التدريب بصحة مطروح، ويجري التدريب المهندس إيهاب عيسى مدير إدارة صيانة الأجهزة الطبية بوزارة الصحة والسكان، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتوجيهات الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بتطوير منظومة الصحة والتعليم والتدريب المستمر.

تدريب فنيي الأجهزة وأطقم التمريض

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى تدريب عدد من أعضاء الإدارة الهندسية بالمديرية وأعضاء هيئة التمريض وفني الأجهزة الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة على صيانة واستخدام الأجهزة الطبية بقسم أمراض الكلى الصناعية، كما وعد استشاري التدريب بتكرار الدورات التدريبية لجميع الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء شاملة المراكز البعيدة.

أساسيات تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية

وأضاف وكيل صحة مرسى مطروح، أنه جرى الانتهاء من البرنامج التدريبي، وأساسيات تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية بقسم الرعايات المركزة للكبار ICU والحضانات، وتوزيع شهادات إتمام عملية التدريب على المتدربين الذين اجتازوا التدريب بنجاح.

تدريب الكوادر الطبية

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشكر إلى مدير إدارة صيانة الأجهزة الطبية لما بذله من مجهودات رائعة لتحسين مستوى العاملين بالرعاية الصحية خلال قيامه بتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر الطبية بالمحافظة، كما حث المتدربين على تكثيف الجهود والاستمرار بالتدريب لرفع كفاءة جميع فئات الأطقم الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية.

ولفت إلى استهداف صيانة جميع الأجهزة الطبية في أقسام الكلية في المستشفيات والاستعانة بمن جرى تدريبهم لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.