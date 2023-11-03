4 توصيات في ختام المؤتمر الثاني لأمراض الكلى بالبحيرة

اختتمت مساء اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بمحافظة البحيرة، وتم خلاله مناقشة موضوعات تخص بعض الأمراض وتأثيرها علي الكلى وشرح كيفية التعامل معها .

توصيات مؤتمر أمراض الكلى في البحيرة

وافتتح المؤتمر الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وسط حشدٍ كبير من الحضور من أطباء الكلى والباطنة والعنايات المركزة، بحضور الدكتورة رويده حسنى مدير إدارة الكلى بالمديرية والدكتور محمد عبدالسلام أخصائي الكلى.

وقد أثمر المؤتمر عن عدة توصيات هامة منها :

- أوصي الدكتور وكيل الوزارة بالمتابعة الجيدة لمرضى الكلى، وتفعيل دور عيادات أمراض الكلي بالمستشفيات.

- وأوصى وكيل وزارة الصحة الحضور من أطباء الكُلى وتخصصات الباطنة المختلفة بضرورة فهم طبيعة أمراض الكُلى المختلفة، فيما يخص تداخلها مع الأمراض الأخرى المتشعبة مما يستلزم العمل كفريق من أجل مريض القصور الكلوي سواء كان حاداً أو مزمناً.

- استكمال تدريبات العاملين بوحدات الغسيل الكلوي، وخصوصاً فيم يخص الغسيل الكلوي للأطفال والتغذية للمرضى.

- استكمال جمع البيانات الخاصة بتأثير علاجات مرضى الكلى على حالتهم الصحية وإعداد دراسة بذلك.