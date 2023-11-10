انطلاق قافلة طبية لعلاج أمراض العيون مجانا في إدفو بأسوان

يواصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، متابعة فعاليات قافلة مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري لعلاج أمراض العيون في مدينة الرديسية بمركز إدفو.

مبادرة طبية «عنيك في عنينا»

وتأتي هذه القافلة في إطار مبادرة «عنيك في عنينا»، التي تم تنفيذها برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بالتنسيق والتعاون مع محافظ أسوان.

وعبر محافظ أسوان عن إشادته بفعاليات القافلة وتقديمها للخدمات الطبية بجودة عالية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمشقة التي يتكبدها أهالي الرديسية في السفر للعلاج.

توجيه بتذليل العقبات أمام الفريق الطبي للقافلة

كما وجه بتذليل كافة العقبات أمام فريق عمل القافلة وفريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية، بهدف دعم الجهود العمل الأهلي المبذولة لخدمة سكان جميع القرى في محافظة أسوان، ولا سيما في القطاع الطبي.

يجدر الذكر أن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبي على العيون باستخدام أحدث الأجهزة، وتوفير العلاج وعمل المقاسات للنظارات الطبية مجانًا.

اللواء أشرف عطية يشيد بالخدمات الطبية المقدمة

كما عبر اللواء أشرف عطية عن إعجابه بجودة الخدمة الطبية المقدمة والإنجازات التي حققتها قوافل مبادرة «عنيك في عنينا»، التابعة لمؤسسة صناع الخير للتنمية في مجال الحد من مسببات العمى لآلاف سكان قرى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.