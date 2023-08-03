«متحف آثار كفر الشيخ» يبدأ برنامج تعلم طلاب المدارس اللغة الفرعونية

أكد الدكتور أسامة فريد، مدير متحف آثار كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الخميس، بدأ فعاليات برنامج تعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة للطلاب الموهوبين والمتفوقين بالإدارات التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، من اليوم الخميس، من طلاب المرحلة الإعدادية، والمرحلة والثانوية على مستوى المحافظة.

شرح للطلاب اللغة المصرية القديمة

قال «فريد»، مدير متحف آثار كفر الشيخ، إنه جرى تقديم محتوى علمي ضمن برنامج تعليم أبنائنا الطلاب، من خلال المحاضر الدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة، حيث تناولت المحاضرة جزء من اللغة الفرعونية القديمة والتي عناصرها أجدادنا الفراعنة في هذه العصور.

استمرار البرنامج لتعلم اللغة القديمة

وأضاف أن برنامج تعلم الطلاب في محافظة كفر الشيخ للغة الفرعونية القديمة مستمر على مدار فصل الصيف، بهدف نشر الفكر الثقافي القديم والذي يشهد العالم بإثارة لحضارتنا العريقة.

كما أوضح أن البرنامج يشمل عدد من المحاضرات المتنوعة للغة الفرعونية والتي شملت جميع جوانب الحياة في ذاك الوقت، والتي يجب أن نفخر بها وتتناقل للأجيال الحالية، وكذلك الأجيال القادمة.