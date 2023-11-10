الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على غرفة العناية المركزة بمستشفى القدس
كتب:
محمد عبدالعزيز
07:40 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
آثار للدمار بمستشفى القدس منذ أيام
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس، بحسب التليفزيون الفلسطيني.
ونشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس، مضيفة أن هناك شهيدًا و28 إصابة بين صفوف النازحين في مستشفى القدس، غالبيتهم من الأطفال.
الهلال الأحمر: إصابتان في حالة حرجة
وأوضح الهلال الأحمر أن إصابتين منهما بحالة حرجة جراء استهداف قناصة الاحتلال للمستشفى وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى بالإضافة إلى شظايا قذائف مدفعية غرب المستشفى.