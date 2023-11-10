الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على غرفة العناية المركزة بمستشفى القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس، بحسب التليفزيون الفلسطيني.

ونشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس، مضيفة أن هناك شهيدًا و28 إصابة بين صفوف النازحين في مستشفى القدس، غالبيتهم من الأطفال.

الهلال الأحمر: إصابتان في حالة حرجة

وأوضح الهلال الأحمر أن إصابتين منهما بحالة حرجة جراء استهداف قناصة الاحتلال للمستشفى وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى بالإضافة إلى شظايا قذائف مدفعية غرب المستشفى.