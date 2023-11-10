الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و19 جريحا في استهداف مستشفى القدس بقطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن سقوط شهيد وإصابة 19 آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى القدس في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مستشفى القدس في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية إلى 11194 شهيدا، 74% منهم أطفال ونساء وكبار السن وارتفاع أعداد المصابين لقرابة 30 ألفا.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 11025

وأكدت في بيان لها: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 11025 شهيدا منهم 4506 طفلا و3027 سيدة، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 27 ألف مصاب.

ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 183 ووصل عدد المصابين إلى 2500 جريح.

كما استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، في قصف استهدف النازحين بشارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها، بأن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى شـهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف، مضيفا أن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.