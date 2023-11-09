الهلال الأحمر الدولي: نواجه تحديات كبيرة حتى مع تطبيق الهدنة في فلسطين

قالت مي الصايغ مسؤولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، إنّ وقف تصعيد الأعمال العدائية من شأنه إتاحة فرصة للجميع من أجل التقاط أنفاسهم في قطاع غزة.

مساعدات غذائية

وأضافت الصايغ، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل سيحصل الأشخاص الموجودون في شمال غزة الذين ينتقلون إلى جنوب غزة على المكان الآمن؟! هل يمكنهم الحصول على مساعدات غذائية والدعم الصحي».

وتابعت مسؤولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا: «هنا تبرز التحديات الأساسية في ظل هذه الهدن الإنسانية وعدم وضوح الرؤية اليوم أمام الشعب الفلسطيني في غزة عما ينتظره في حال انتقل من منطقة لأخرى في ظل الهدن المعلنة».

توفير المساعدات لقطاع غزة

وأكدت، أن الجنوب أصبح مكتظا جدا، مشددةً على ضرورة توفير المساعدات في كل المناطق بغزة وألا يتم حصرها وتوزيعها في الجنوب فقط.