الهلال الأحمر الفلسطيني: أقل من 24 ساعة وينفد مخزون الوقود في مستشفى القدس

قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ مستشفى الشفاء تعرض منذ فجر اليوم لعددٍ من الغارات الإسرائيلية، مؤكدا سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن مخزون الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد، مشيرًا إلى أنّه تم البدء بتقليص الخدمات في مستشفى القدس، والاعتماد على مولدات صغيرة وأسطوانات الأكسجين.

نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس

وتابع: «أمامنا أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بقطاع غزة، والاحتلال يستهدف جميع السيارات والشاحنات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة، كما ناشدنا الجميع التدخل من أجل إنقاذ الوضع في غزة وفتح ممر إنساني آمن».