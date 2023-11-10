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«المصرية للاتصالات» تتيح مكالمات دولية مجانية لقطاع غزة لمدة 7 أيام

كتب:

سعيد رمضان
07:30 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

قالت شركة المصرية للاتصالات «وي»، إنه حرصا على مساندة ودعم العملاء للاطمئنان على ذويهم في قطاع غزة، سيتم إتاحة 10 دقائق مكالمات دولية إلى القطاع مجانا لمدة سبعة، أيام بدءا من اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، وحتى يوم 16 نوفمبر 2023.

التبرع لإغاثة غزة

وأوضحت الشركة، أنه يمكن التبرع عن طريق خدمة «وي باي» لإغاثة الإنسانية في غزة، وتتم المبادرة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضافت المصرية للاتصالات «وي» في بيان لها، أنه من الممكن أن تتأثر المكالمات بالأضرار التي لحقت بالشبكات المحلية، مع تمني السلامة للأشقاء في غزة.

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بقلم سعيد رمضان