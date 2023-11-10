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1000 مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار بغزة

كتب:

منتصر سليمان
07:34 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجلا، يفيد بأن أكثر من 1000 مسئول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة، موضحة أن الوحدات السكنية مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن أكثر من 50 ألف وحدة، والمرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف 19 من أصل 35 مستشفى و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

وأضافت الوزارة في تقرير، أنه بشأن المرافق التعليمية 278 مدرسة متضررة و38 متضررة كلياً، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و66 مسجداً جراء القصف الإسرائيلي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس

ونوهت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة مرضى وتهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أن الوصول إلى المستشفى غير ممكن مما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.

وعن الاعتداءات على القطاع الصحي، أفادت وزارة الصحة في تقرير، أن 198 شهيداً من الكوادر الصحية و36 من طواقم الدفاع المدني جراء القصف، وأكثر من 130 جريحاً من الكوادر الصحية، و60 سيارة إسعاف تضررت بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

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بقلم منتصر سليمان