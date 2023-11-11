الجمهور يشيد بدور صدقي صخر في مسلسل «صوت وصورة»: «مستوى تمثيل عالي»

إشادات عديدة نالها الفنان صدقي صخر، بعد مشاركته في مسلسل «صوت وصورة» للفنانة حنان مطاوع والذي حقق نجاحا كبيرا وإشادات الجمهور.

إشادات الجمهور بصدقي صخر

شارك صدقي صخر جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس المسلسل معلقا: «كُلنا مشتبه فيه.. لا أستثني أحدًا، حتى المخرج».

لتنهال عليه تعليقات الجمهور، والتي جاءت كالتالي: المسلسل خطير بجد وكل شخصية مرسومة لها تفاصيل محسوبة، وعلق آخر: كلموني عن تمثيل عبد الغني، وقال آخر: بجد برافو أنا أصلا متابعك بقالي فترة بس بجد مستوى التمثيل هنا عالي جدا أبدعت بجد واديت الشخصية حقها أوي بدون مبالغات والعمل مكتوب حلو، وقال تعليق آخر: المسلسل تحفة وأنا بيعجبني إن مفيش شخصية بتعملها شبه التانية وأنت بتكون صاحي للشخصية بطريقة شفافة جدا.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل «صوت وصورة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.