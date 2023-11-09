إشادات الجمهور بأداء حنان مطاوع في مشهد مواجهة عبدالغني: فوق الرائع

إشادات عديدة نالتها الفنانة حنان مطاوع بعد مشهد مواجهتها مع عبدالغني والذي يجسده وليد فواز في مسلسل صوت وصورة.

ونشرت حنان مطاوع مشهد المواجهة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وعلقت عليه قائلة: رضوى ماسمحتش لعبد الغني يتخطى حدوده ووقّفته عند حده بالكلمتين دول.

إشادات الجمهور بحنان مطاوع

لتنهال تعليقات الجمهور وإشادتهم بحنان مطاوع وجاءت كالتالي: المقطع فوق الوصف برافو بجد، وعلق آخر: المشهد فوق الرائع ورضوى ردت عليه بمنتهى الحرفية والوجع، وقال آخر: حنان مطاوع حقيقي انتي بقيتي في القمة بحيكي وبحبك، وقال آخر: رضوى ست الستات شريفة وأصيلة وبنت ناس محترمة بس وهبت نفسها لإنسان أرخص من إنه يوصف حتى بوصف إنسان كلنا معاكي يا رضوى، وقال آخر: أقوى ممثلة في الشرق الأوسط.

فريق عمل مسلسل صوت وصورة

مسلسل «صوت وصورة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.