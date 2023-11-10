حنان مطاوع بعد تصدرها التريند: «شكرا ليكم على الطاقة الإيجابية»

أعربت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها لتصدر حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم منى الشاذلي» التريند.

ونشرت حنان مطاوع صورة من الحلقة معلقة: «الحمدلله شكراً ليكم على كل الطاقة الإيجابية اللي بشوفها منكم».

مسلسل صوت وصورة

ويعرض حاليا للفنانة حنان مطاوع مسلسل «صوت وصورة» والذي حقق نجاحا كبيرا وإشادات من النقاد والجمهور بأداء حنان مطاوع والذي وصفوه بالرائع ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.