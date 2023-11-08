حنان مطاوع: شخصيتي في «صوت وصورة» قريبة من قلوب السيدات

تحظى الفنانة حنان مطاوع بنجاح كبير في مسلسلها الجديد «صوت وصورة»، حيث تجسّد شخصية «رضوى» وهي سيدة مسالمة تسعى لعيش حياة هادئة، لكن الظروف التي واجهتها جعلتها شخصية مركبة تواجه تحديات كبيرة.

وقالت الفنانة حنان مطاوع لـ«الوطن»، إنّ شخصية «رضوى» قريبة من قلوب كثير من السيدات في المجتمع، لافتة إلى أنّ مسلسل «صوت وصورة» يتناول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، ومنها قضية المرأة وحقوقها، كما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع.

يذكر أنّ مسلسل «صوت وصورة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبد التواب.