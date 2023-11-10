5 معلومات عن منصة البث المباشر للمواد الدراسية في أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان انطلاق منصة البث المباشر الخاصة بالمواد الدراسية للمراحل التعليمية وأرفقت معها لينك البث لتسهل الدخول على المنصة ومشاهدة الحصص التي سبق شرحها من خلال الحساب الموحد وبرنامج الـTeams.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن وجود فريق التطوير والمسؤولين على البث هم داليا عز الدين، ومحمد محمود حسين، وفاطمة الزهراء حسين، وعلى إبراهيم، وبإشراف من مدير التطوير بمديرية التربية والتعليم بأسوان توفيق صابر.

منصة البث المباشر في أسوان

وترصد «الوطن» 5 معلومات عن منصة البث المباشر الخاصة بالمواد الدراسية لطلاب وطالبات أسوان التي أطلقتها الوزارة خلال الأيام الماضية والمتاحة على هذا الرابط.

1. منصة البث المباشر متخصصة في بث المواد الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

2. يتم تنفيذ بث المواد الدراسية على المنصة بواسطة معلمين أكفاء ومميزين تحت إشراف توجيه المواد الدراسية.

3. يمكن للطلاب الدخول على المنصة ومشاهدة الحصص التي سبق شرحها باستخدام الحساب الموحد وبرنامج Teams.

4. فريق التطوير والمسؤولون على البث يشمل داليا عزالدين ومحمد محمود حسين وفاطمة الزهراء حسين وعلي إبراهيم، ويتم إشرافهم من قبل مدير التطوير بمديرية التربية والتعليم بأسوان توفيق صابر.

5. يتم تنفيذ هذا العمل تحت رعاية محافظ أسوان وبتوجيهات من عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وتنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي للتطوير التكنولوجي بالوزارة.