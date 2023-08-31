البث المباشر لحفل كايروكي من مهرجان العلمين الجديدة

تبث قناة «الحياة» الفضائية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حفل «فرقة كايروكي»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، بحضور جماهيري كبير.

وعلى مدار نحو شهرين، استقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، وشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية، في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.