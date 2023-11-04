ننشر رابط منصة البث المباشر لجميع المراحل التعليمية في أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن جدول مواعيد تشغيل منصة البث المباشر الخاص، بالحصص الافتراضية للطلاب في محافظة أسوان.

وأوضحت مديرية التعليم بأسوان، أن ذلك يأتي تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية المحافظ اللواء أشرف عطية وبتوجيهات من عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان في خطوة جديدة للنهوض بالمحتوى التعليمي للتطوير التكنولوجي في وزارة التربية والتعليم.

بث المواد الدراسية للطلاب بواسطة مدرسين

وستعتمد مديرية التعليم بالمحافظة على تشغيل منصة البث المباشر التابعة لمحافظة أسوان، لبث المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي حيث تتم المحاضرات والدروس الافتراضية عبر المنصة بواسطة معلمين مؤهلين وذوي خبرة، وسيتم إشراف توجيه المواد الدراسية على هذه الحصص.

رابط البث الخاص بالمنصة

وتنشر الوطن رابط منصة البث المباشر من هنا لعرض المواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاثة من يوم الأحد 5 نوفمبر وحتى الخميس 9 نوفمبر حيث يمكن للطلاب الدخول إلى المنصة ومشاهدة الحصص التي تم شرحها مسبقًا من خلال الحساب الموحد وبرنامج Teams.

وبهذه الخطوة، تسعى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسوان لتوفير بيئة تعليمية افتراضية متطورة تساهم في استمرارية عملية التعليم خلال هذه الظروف الاستثنائية.