«رياضة الوادي الجديد» تشارك في حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

شهد مركز شباب التنمية الشبابية بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك ضمن الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار «تضامن شباب مصر مع غزة»، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في جميع محافظات مصر، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

التضامن مع غزة

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء الدين شوقي، إن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أطلق الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار «تضامن شباب مصر مع غزة»، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في جميع محافظات مصر، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم، عبر الفيديو كونفرانس.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد أعلنت عن أماكن التبرع ضمن الحملة القومية للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت الحملة داخل محافظة الوادي الجديد، من مركز شباب باريس، ومركز شباب التنمية الشبابية بالداخلة.

استمرار حملة التبرع بالدم

وأكد أن الحملة مستمرة على مدار اليوم بمركز التنمية الشبابية بمركز الداخلة، ومركز شباب باريس بقطاع شباب باريس، مؤكداً الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب ومراكز خدمة مجتمعية في كافة الأوقات.