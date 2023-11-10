مركز الملك سلمان: حملة شعبية بالسعودية لإغاثة سكان غزة بأكثر من 450 مليون ريال

قال سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن عدم قدرة المجتمع الدولي على إيقاف القتال المستمر في غزة أمر مؤسف، مشيرًا إلى أن هناك حملة شعبية بالسعودية لتقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة بأكثر من 450 مليون ريال سعودي.

وأضاف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي لا يستطيع إيقاف المجازر وحماية حياة المدنيين ويعجز عن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

30% من الشهداء الفلسطينيين من النازحين

وتابع بأن الاحتياج الإنساني في قطاع غزة كبير جدًا لاسيما القطاع الصحي، كما أن 30% من الشهداء الفلسطينيين كانوا من النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وهناك جهود حثيثة ومكثفة لنقل الجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في السعودية.

لمست ترحيبًا كبيرًا من الجانب المصري الذي دعم نقل المساعدات إلى قطاع غزة

وأكمل «لمست ترحيبًا كبيرًا من الجانب المصري الذي دعم نقل المساعدات إلى قطاع غزة، كما أن لدينا شراكات قوية مع منظمات الإغاثة الأممية لتنسيق نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونعمل على جسر بحري لحشد 3 آلاف طن تحملها إحدى الناقلات الكبيرة التي ترسو في مصر لنقلها إلى غزة، كما أننا نثمن التعاون منقطع النظير للسلطات المصرية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني لدعم قطاع غزة».