تفاصيل رسالة كتبها 750 صحفيا تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزة

750 صحفيًا على مستوى العالم، قاموا بتحرير رسالة، انتقدوا فيها تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزة وقتل إسرائيل للصحفيين، بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

الرسالة، وقع عليها صحفيون من رويترز، ولوس أنجلوس تايمز، وبوسطن جلوب، وواشنطن بوست، تتميز بكشفها الانقسامات والإحباطات داخل غرف الأخبار، نتيجة الأحداث في غزة، وتعامل وسائل الإعلام الغربية مع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

واشنطن بوست: طرد صحفيين من بعض المؤسسات بسبب القضية الفلسطينية

«واشنطن بوست» قالت إن بعض الصحفيين اتخذوا القرار الجريء بالتوقيع على الرسالة، وقد تم طرد صحفيين من بعض غرف الأخبار في العديد من الصحف والقنوات العالمية، بسبب تبنيهم مواقف سياسية عامة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

عبدالله فياض: آمل هو التراجع عن ثقافة الخوف

أحد الصحفيين الموقعين على الرسالة، يدعى عبد الله فياض، وهو صحفي وصل إلى نهائيات جائزة بوليتزر لعام 2022 وعضو سابق في هيئة التحرير في صحيفة بوسطن جلوب، قال لـ«واشنطن بوست»: «آمل في هذه الرسالة هو التراجع عن ثقافة الخوف حول هذه القضية، واتخاذ قرار، يفكر صانعو الأفلام والمراسلون والمحررون مرتين بشأن اللغة التي يستخدمونها».

الرسالة تحتوي على كلمات تدين العنف في قطاع غزة

من ضمن الكلمات التي احتوتها الرسالة أيضًا، وهو الأمر المثير للدهشة، إن الصحفيين استخدموا كلمات، مثل «الفصل العنصري»، و«التطهير العرقي»، و«الإبادة الجماعية»، لوصف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

جزء من الرسالة أيضًا، يركز على الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، حيث أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 39 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام كانوا من بين أكثر من 12.000 شهيد في فلسطين.