إجراءات الدفع الإلكتروني للمصروفات بجامعة المنيا.. اعرف الخطوات

حددت جامعة المنيا الإجراءات اللازمة للدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية للعام الجاري 2023-2024، في جميع الكليات بأقسامها وشعبها وفرقها المختلفة.

إجراءات وخطوات الدفع الإلكتروني

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة للوطن، إن إجراءات وخطوات الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية والكتاب الإلكتروني للعام الجامعي 2023-2024 تشمل الخطوات الأتية:

- دخول الطالب إلي خدمة التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا (فوري) عبر هذا الرابط (من هنا).

- اختيار خدمة المصروفات الدراسية لسداد المصروفات.

- اختيار خدمة مصروفات الكتاب الإلكتروني لسداد الكتب.

- إدخال كود الطالب لمعرفة رسوم المصروفات الدراسية.

- إدخال كود الطالب لمعرفة رسوم الكتاب الإلكتروني حسب قسمه وفرقته.

- الحصول علي كود الدفع من خلال خدمة فوري.

- سداد المبلغ وطباعة إيصال الدفع وتسليمه إلي مكاتب شئون الطلاب بالكليات حتي يتمكن الطالب من الدخول إلي المنصة وتحميل الكتب الإلكترونية والحصول علي الكارنية الجامعي لعام 2023-2024.

توافر المعلومة بكافة المصادر الإلكترونية

وخلال انعقاد مجلس جامعة المنيا الأخير، أكد الدكتور عصام فرحات، أن العملية التعليمية أصبحت الآن تتمركز حول الطالب، بعد توافر المعلومة بكافة المصادر الإلكترونية، وتغير دور الأستاذ إلى التفاعل والاتصال الفعال والتقييم والتوحيه ونقل الخبرات من خلال الفصول الذكية مع الطلاب.