التنمية المحلية: متابعة يومية لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع بالمحافظات

أكدت وزارة التنمية المحلية، متابعتها المستمرة على المحافظات للتأكد من تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25% وهي «السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 14 أكتوبر مع تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقارير المحافظات في هذا الشأن.

خفض أسعار السلع

في سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسيوط في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالأسواق، والعمل على ضبط ومراقبة الأسواق لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والتصدي للممارسات الاحتكارية، خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة.

حملات التموين

أسفرت الحملات عن تحرير 343 مخالفة تموينية خلال حملات تموينية شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط على مدار شهر، وذلك فى إطار ضبط الأسواق، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري، لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة، والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات مع اتخاذ إجراء ضد المخالفين.