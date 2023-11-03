%12 تراجعا في أسعار منتجات الألبان والحليب بمنافذ التخفيضات بالمنيا

واصلت منافذ مبادرة تخفيض الأسعار في محافظة المنيا طرح المزيد من المواد والسلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وبتخفيضات تتراوح بين 10 و12% على بعض الجبن ومنتجات الألبان، بأحجام مختلفة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الخارجية في إطار مواجهة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار الجبن في منافذ مبادرة التخفيض

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن منافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 94 منفذا منتشرة في المدن والمراكز وبعض القري تطرح مواد غذائية ومنتجات ألبان وجبن بأسعار مخفضة داخل تلك المنافذ وهي كالتالي:

-عبور لاند جبنة كيلو بسعر 56 جنيها بدلا 61 جنيها.

-عبور لاند جبنة 500 جرام بسعر 31 جنيها بدلا من 33 جنيها.

-عبور لاند جبنة 250 جرام بسعر 16.5 جنيها بدلا من18 جنيها.

-عبور لاند جبنة 125 جرام بسعر 9.5 جنيهات بدلا من 11.

-جبنة 250 جرام زرقاء بسعر 14 جنيها بدلا من 15 جنيها.

-جبنة 250 جرام بلس بسعر 15 جنيها بدلا من 16 جنيها.

-جبنة 500 جرام بلس بسعر 30 جنيها بدلا من 36 جنيها.

-جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 25 جنيها بدلا من 28 جنيها.

-دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بسعر 15 جنيها بدلا من 16 جنيها.

تخفيضات على أسعار الحليب

-حليب بخيرة نصف كيلو بـ15.5 بدلا من 17.5 جنيها.

-حليب بخيرة كامل الدسم لتر بـ29 جنيها بدلا من 34 جنيها.

-عبور لاند كامل الدسم نصف نصف كيلو بـ16 جنيها بدلا من 17 جنيها.

-عبور لاند كامل الدسم لتر بـ34.5 بدلا من 35 جنيها.

-حليب بشاير كيس نصف كيلو بـ13 جنيها بدلا من 15.

-حليب بشاير كيس لتر بـ25 جنيها.